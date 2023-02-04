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Війська РФ почали застосовувати проти українських дронів нові засоби РЕБ. ВІДЕО+ФОТОрепортаж

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Війська РФ почали застосовувати нові засоби радіоелектронної боротьби з українськими дронами - типу "Пітон", "Гарпун", "Стриж", які розташовуються в окопах.

Про це на своїй сторінці у фейсбуці написав військовослужбовець Сергій Флеш, передає Цензор.НЕТ.

"Ось такі нові окопні вироби РФ типу "Пітон", "Гарпун", "Стриж" валять наші дрони.

Тобто нова стратегія така: РЕБ мовчить, детектор вичікує близького підльоту, потім РЕБ з близька придушує канал управління і ми втрачаємо дрон. Така собі антидрон гармата з детекцією в автоматичному режимі.

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А ми, як і раніше, шукаємо з повітря величезні РЕБ машини типу "Жителя", а російський РЕБ "іде" в окопи.

Це лише приклад того, що росіяни не стоять на місці у війні дронів і нам треба рівноцінно відповідати також. І це те, чого я завжди боюсь. У росіян сильний РЕБ, і коли щось заводське йде в серію, це погано. Це не "аліекспрес", - розповів він.

Війська РФ почали застосовувати проти українських дронів нові засоби РЕБ 01
Війська РФ почали застосовувати проти українських дронів нові засоби РЕБ 02

Автор: Степан Гутник

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Топ коментарі

  • Владимир Николенко 123e1460
    Китайські підори постаралися.
  • Власов Сергей b3083465
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    Командир батальйону попрохав створити розголос щодо цієї просто ганебної ситуації. Це один з наших найкращих офіцерів, батальйон якого з першого дня у бою, звільнив багато наших міст та сіл, і все це зроблено завдяки якісному застосуванню дронів. Але як воювати, коли влада України заблокувала масове постачання дронів в Україну, а навіть після розголосу, який підняла Марія Берлінська, проблема не вирішена?

    Володимир Зеленський, Деніс Шмигаль, Олексій Резніков, голова Державної служби експортного контролю Олександр Павліченко - коли ви нарешті почнете займатись питаннями оборони, чому вас потрібно вмовляти виконувати приоритетні питання оборони? Скільки ще ви та ваші підлеглі будуть блокувати ввезення дронів та іншого високотехнологічного обладнання?

    Почитайте, що думають про вас ті люди, які на фронті захищають нашу країну, поки ви засідаєте у Києві у безпечному місці, і займаєтесь піаром замість вирішення нагальних питань. Вже кілька місяців ця проблема з дронами, розголос великий, чим взагалі займається влада, яка не приділяє уваги таким ключовим питанням? Чому аеророзвідка важлива для солдат та офіцерів, для волонтерів, і не важлива для керівників держави? Ви благаєте Захід про озброєння - а що ви самі робите для озброєння України?

    Ви, влада, не просто несете відповідальність за зняття усіх перешкод для ввезення дронів волонтерами - ви відповідаєте за закупівлю таких дронів усіма можливими офіційними та неофіційними засобами, і доставку їх в Україну. Бо ціна кожного дня вашої бездіяльності - чиясь кров.
  • Sav UA 954bd9a2
    при чому-корисний. похвалився портативною глушилкою.тепер по глушилках будуть відпрацьовувати БПЛА трохи іншого рівня.
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