Війська РФ почали застосовувати проти українських дронів нові засоби РЕБ. ВІДЕО+ФОТОрепортаж

Війська РФ почали застосовувати нові засоби радіоелектронної боротьби з українськими дронами - типу "Пітон", "Гарпун", "Стриж", які розташовуються в окопах.

Про це на своїй сторінці у фейсбуці написав військовослужбовець Сергій Флеш, передає Цензор.НЕТ.

"Ось такі нові окопні вироби РФ типу "Пітон", "Гарпун", "Стриж" валять наші дрони.

Тобто нова стратегія така: РЕБ мовчить, детектор вичікує близького підльоту, потім РЕБ з близька придушує канал управління і ми втрачаємо дрон. Така собі антидрон гармата з детекцією в автоматичному режимі.

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А ми, як і раніше, шукаємо з повітря величезні РЕБ машини типу "Жителя", а російський РЕБ "іде" в окопи.

Це лише приклад того, що росіяни не стоять на місці у війні дронів і нам треба рівноцінно відповідати також. І це те, чого я завжди боюсь. У росіян сильний РЕБ, і коли щось заводське йде в серію, це погано. Це не "аліекспрес", - розповів він.



