Російські окупанти протягом 4 лютого завдали по Сумщині 26 ударів, - ОВА

Російські війська за день 4 лютого завдали по Сумській області 26 ударів.

Як передає Цензор.НЕТ, про це Сумська обласна військова адміністрація повідомляє у Фейсбуці.

"Протягом дня ворог здійснив 3 обстріли територіальних громад області: Білопільської, Новослобідської, Великописарівської. Було зафіксовано 26 прильотів", - ідеться в повідомленні.

З 16:30 по території Білопільської громади росіяни били з мінометів - 10 влучань.

По Великописарівській громаді був теж мінометний обстріл - 7 влучань.

Крім того, зафіксовано мінометний обстріл одного із сіл Новослобідської громади - 9 влучань. Внаслідок обстрілу пошкоджено два приватні житлові будинки. Втрат серед мирного населення, за даними ОВА, немає.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Минулої доби росіяни з мінометів обстріляли прикордоння Сумщини, зафіксовано 20 "прильотів", - ОВА