Україна готова надати вільні потужності для транспортування газу з Каспію до ЄС

Попри військову агресію Україна була і залишається надійним партнером та готова надавати вільні потужності в стратегічно важливому процесі транспортування природного газу з Каспію до країн-членів Європейського Союзу.

Про це заявив заступник міністра енергетики України Микола Колісник під час Дев’ятого міністерського засідання Консультативної Ради Південного газового коридору в Баку (Азербайджан). Засідання відбулося під головуванням Президента Республіки Азербайджан Ільхама Алієва та за участі Президента Румунії Клауса Іоханіса і єврокомісара з питань енергетики Кадрі Сімпсон, передає Цензор.НЕТ.

Учасники обговорили підсумки та плани збільшення потужності транспортування газу до ЄС.

"Вже через декілька місяців розпочнеться сезон закачування. Більшість ПСГ країн ЄС заповнені, що сприяє збільшенню інтересу до українських ПСГ. Ключове рішення базується на використанні існуючої інфраструктури - потужності Трансбалканського газопроводу. Для Оператора ГТС України це можливість залучення нових замовників послуг по міждержавних точках з’єднання", - зазначив Микола Колісник.

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Заступник міністра також наголосив, що Україна сьогодні – повноправний партнер сторін в рамках співробітництва в нафтогазовому комплексі.

"Одним з ключових інфраструктурних проєктів у рамках співробітництва з Азербайджаном є проєкт Євро-Азіатського нафтотранспортного коридору для створення нового маршруту транспортування нафти з Каспійського регіону на ринки ЄС. Ми зацікавлені в реалізації проєкту Південного газового коридору і готові до співпраці в рамках диверсифікації шляхів постачання природного газу", - додав він.

Микола Колісник наголосив, що стратегічним інтересом України є співпраця з ЄС, США, Туреччиною та Азербайджаном, у тому числі для послаблення впливу росії на південному напрямку.