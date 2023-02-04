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Росіяни мобілізують до війська жінок з колоній на окупованих територіях, - Генштаб

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арешт,жінка
Генштаб ЗСУ оприлюднив інформацію щодо мобілізації жінок на окупованих територіях

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляється у офіційному фейсбуці Генштабу ЗСУ.

"Щоб поповнити втрати в живій силі, противник намагається залучити до участі в бойових діях засуджених жінок. Впродовж тижня окупанти завербували близько 50 осіб із жіночої виправної колонії міста Сніжне тимчасово окупованої території Донецької області. Також відомо, що їх направлено на територію російської федерації для проходження підготовки", - зазначається у повідомленні.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Росіяни в окупованій Горлівці продовжують приховану мобілізацію осіб, які мають "бронь", - Генштаб

Автор: Роман Свиридович

Топ коментарі

  • Максім ХОЙ 07fb0949
    В метро Москвы начался вайб 90х
  • Fjall_Raven
    скоро по новому откроют валаам ))
  • Павло ШОвте
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