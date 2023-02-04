Кожен шостий мешканець Львівщини є переселенцем, - Верещук

На Львівщині близько півмільйона внутрішніх переселенців, тобто кожен шостий мешканець області.

Про це повідомила у своєму телеграм-каналі віцепрем’єрка з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій Ірина Верещук, передає Цензор.НЕТ.

"На Львівщині близько півмільйона внутрішніх переселенців, тобто кожен шостий мешканець області. Багато ВПО проживають не тільки в громадах, а й у численних шелтерах. Крім того, через область іде великий транзит українців до Європи та назад, додому - в Україну. Словом, навантаження на область велике. Але, вони справляються, і роблять це добре. Тому дякую очільнику Львівщини Максиму Козицькому та його команді", - розповіла Верещук.

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