Україна до завершення війни має бути готовою до вступу до Євросоюзу, - Стефанішина

Україна прагне почати переговори про вступ до Євросоюзу, щоб максимально підготуватися і до завершення війни бути готовою приєднатись до ЄС.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це в ефірі Еспресо заявила віцепрем'єрка з питань європейської та євроатлантичної інтеграції України Ольга Стефанішина.

"Після нашої перемоги дуже швидко може бути прийняте рішення про членство України в НАТО. Я можу підтвердити. що таке рішення вимагає лише політичного консенсусу всіх 30 союзників", - зазначила вона.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Україна виконала понад 70% зобов’язань за Угодою про асоціацію з ЄС, - Стефанішина

Віцепрем'єрка додала, що рішення про приєднання до ЄС має бути в першу чергу у інтересах України.

"Політично поспішати тут не варто. Це тривалий процес. Наша політична задача - ми, політики та урядовці, маємо працювати на 200%, щоб до завершення війни у нас була максимальна готовність і сформовані переговорні позиції. Щоб коли війна закінчиться ми не втрачали час на процес, а могли перейти до ухвалення політичних рішень. Ми поспішаємо з тим, щоб розпочати переговори у 2023 році, щоб максимально підготуватися і оперативно провести їх та під завершення війни бути готовими до приєднання до ЄС. Швидкість процесу залежить і від ЄС, і, великою мірою, від нас самих", - підсумувала Стефанішина.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Україна розпочинає підготовку до переговорів по всіх 35 розділах угоди про вступ до ЄС, - Стефанішина