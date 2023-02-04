Одним із ключових напрямів Міноборони є розвиток і підтримка українського ринку БПЛА, - Резніков

Міністр оборони Олексій Резніков зустрівся з понад 100 українськими розробниками та виробниками БПЛА.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляє пресслужба Міноборони.

У повідомленні зазначається: "На запрошення Міністра оборони участь у зустрічі взяли Віцепрем’єр-міністр - Міністр цифрової трансформації, Міністр з питань стратегічних галузей промисловості та представник Генерального штабу Збройних Сил України.

З метою закриття потреб і запитів української армії в умовах повномасштабного вторгнення російського агресора, оборонне відомство має за мету розвиток ринку дронів широкого спектру застосування.

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Міністр оборони України Олексій Резніков наголосив на важливості підтримки Українського ринку БПЛА, зокрема, дронів широкого спектру застосування — повітря-земля-вода.

"Це і про коригування артилерії, і про нанесення ураження ворогу (ударні дрони), і про доставку б/к, евакуацію поранених тощо. Наразі потреби Сил оборони України вимірюються сотнями тисяч БПЛА різних модифікацій. Робота із закриття зазначених потреб триває, зокрема, за 8 місяців повномасштабної війни до експлуатації допущено більше БПЛА, ніж за останні 5 років", — зазначив Олексій Резніков.

"Повторю, незалежність ВПК — це один із факторів обороноздатності країни. І наразі одним із ключових напрямів Міноборони є розвиток і підтримка українського ринку БПЛА", - додав міністр оборони.

У свою чергу, заступник начальника Генерального штабу ЗСУ генерал-майор Володимир Коваль зауважив, що Генштаб супроводжує питання перевірки заявлених виробником ТТХ.

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Міністр з питань стратегічних галузей промисловості Павло Рябікін наголосив на уже доступних дієвих програмах лізингу обладнання для виробників БПЛА від Мінстратегпрому.

Крім того, наразі триває робота Мінцифри над додатковим фінансуванням в галузь виробництва БПЛА, про що зазначив Віцепрем’єр-міністр - Міністр цифрової трансформації Михайло Федоров.

Також триває нормативно-правова роботах у рамках спрощення процесу розвитку виробництва БПЛА. Уже розроблено два проєкти змін до законів та п’ять змін до постанов КМУ.

На зустрічі активно обговорювалася тема необхідності створення Асоціації, яка б представляла інтереси виробників. Позиція і виробників, і Міністра співпала.

Також Міністр оборони вручив низці виробників свідоцтва про реєстрацію штатно-табельного предмета, що означає - допуск до експлуатації військовими".

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