Авіація та артилерія ЗСУ протягом 4 лютого уразили 5 районів зосередження окупантів, пункт управління, ЗРК та склад, - Генштаб
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Генштаб ЗСУ оприлюднив інформацію щодо ударів авіації та артилерії ЗСУ по ворогу.
Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляється у офіційному фейсбуці Генштабу ЗСУ.
У повідомленні зазначається: "Наша авіація протягом доби завдала 3 удари по районах зосередження особового складу та військової техніки окупантів. А підрозділи ракетних військ і артилерії Сил оборони України уразили пункт управління, 2 райони зосередження живої сили противника, зенітно-ракетний комплекс та склад пально-мастильних матеріалів".