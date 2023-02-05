Морські піхотинці протягом 4 лютого знищили 6 росіян і ЗРК "Тор"

Українські морські піхотинці продовжують ліквідовувати російських окупантів, які воюють проти нашої країни.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляє офіційний фейсбук Командування морської піхоти.

"Військові частини та підрозділи Командування морської піхоти ВМС ЗСУ продовжували виконувати завдання щодо відсічі повномасштабної збройної агресії РФ. Минулої доби, 3 лютого, морські піхотинці знищили 4 окупантів", - пишуть морпіхи.

Втрати росіян забезпечили й артилеристи, які завдавали вогневе ураження по терористах. Наразі відомо про знищений зенітний ракетний комплекс "Тор-М2ДТ" та 2 ліквідованих російських військових.

Остаточні втрати ворога уточнюються.

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