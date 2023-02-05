Росіяни вдарили артилерією по двох громадах Дніпропетровщини
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У суботу 4 лютого росіяни здійснили обстріли Марганецької і Червоногригорівської громад Нікопольського району на Дніпропетровщині, використовуючи ствольну артилерію.
Як інформує Цензор.НЕТ, про це в телеграмі написав голова Нікопольської РВА Євген Євтушенко.
Він зазначив:"Протягом дня армія РФ здійснила обстріли Марганецької і Червоногригорівської громад з використанням ствольної артилерії".
Відомо про пошкодження ліній електромережі внаслідок обстрілів, люди не постраждали.