Росіяни вдарили артилерією по двох громадах Дніпропетровщини

У суботу 4 лютого росіяни здійснили обстріли Марганецької і Червоногригорівської громад Нікопольського району на Дніпропетровщині, використовуючи ствольну артилерію.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це в телеграмі написав голова Нікопольської РВА Євген Євтушенко.

Він зазначив:"Протягом дня армія РФ здійснила обстріли Марганецької і Червоногригорівської громад з використанням ствольної артилерії".

Відомо про пошкодження ліній електромережі внаслідок обстрілів, люди не постраждали.

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