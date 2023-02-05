Столиця штату Нью-Йорк Олбані стане містом-партнером української Бучі

Американське місто Олбані, яке є столицею штату Нью-Йорк, вийшло з ініціативою стати партнером українського міста Буча.

Як передає Цензор.НЕТ, із посиланням на Укрінформу, про це повідомив у суботу мер українського міста Анатолій Федорук під час його поїздки до Сполучених Штатів.

"У штаті Нью-Йорк ми плануємо відвідати Олбані – майбутнє місто-партнер Бучі. Мерія цього міста вийшла з ініціативою про партнерські відносини з нашим містом", – розповів він у коментарі Укрінформу.

Федорук поінформував, що делегація мерії перебуває у США з шестиденним робочим візитом.

"Головна мета – донести до народу Сполучених Штатів те, що відбувається в Україні, і налагодити прямі зв’язки з політиками, фундаціями, які допомагають нам у відбудові", – сказав він.

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За словами мера, "важливо відбудувати те, що зруйновано, але ще важливіше – стати набагато сучаснішими й сильнішими, ніж ми були до 24 лютого".

Він зазначив, що американська сторона забезпечила для нього у Вашингтоні "досить високий рівень зустрічей" – від керівництва Агентства США з міжнародного розвитку USAID до конгресменів, урядовців, партійних діячів, журналістів, бізнесменів.

"І демократи, і республіканці консолідовані в питанні підтримки України – як зараз, щоб досягти перемоги у війні, так і в перспективі", – поділився він.

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Після російських звірств у Бучі до неї прикута увага світу, зауважив мер: "Нам доводиться виконувати в цей час навіть певною мірою дипломатичну місію, приймаючи політиків і різні делегації".

Очільник міста також розповів, що у Вашингтоні брав участь у засіданні керівництва USAID, де було ухвалено рішення щодо виділення Україні та Молдові 135 млн доларів із коштів, які раніше призначалися для Американсько-російського інвестиційного фонду TUSRIF.

"Ці кошти мали бути спрямовані на розбудову демократії в російській федерації, підтримку муніципалітетів росії, але в силу відомих причин уряд ухвалив рішення виділити їх Україні та Молдові", – сказав він, підкресливши, що бучанська громада братиме участь у конкурсі на фінансування своїх проєктів із цих грошей.

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