РФ не демонструє спроможності провести кілька великих наступальних операцій, - ISW

Американські аналітики вказують на те, що Росія не продемонструвала спроможності провести кілька великих наступальних операцій.

Як повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на УП, про це йдеться у звіті Інституту вивчення війни (ISW).

Аналітики прогнозують, що російські рішучі наступальні операції навряд чи будуть спрямовані на місто Запоріжжя, оскільки загарбники продовжують готуватися до наступу на заході Луганської області.

ISW продовжує спостерігати перекидання російської військової техніки та елітних підрозділів, а також підготовку матеріально-технічного забезпечення в окупованій Луганській області, що підтверджує західні, українські та російські прогнози щодо наступу на захід Луганської області – Бахмут.

Російські війська також посилюють атаки на Бахмут, ігноруючи фронт навколо Донецька.

"Українські військові повідомляють, що російські війська не сформували достатньо потужну ударну групу для проведення наступу на запорізькому напрямку", – ідеться у звіті.

Російські джерела стверджують, що наприкінці січня російські війська здобули територіальні здобутки в Запорізькій області, що, за оцінками ISW, найімовірніше, було інформаційною операцією, спрямованою на розпорошення українських сил напередодні "вирішального наступу на сході країни".

На думку експертів, Росія не продемонструвала спроможності провести кілька великих наступальних операцій, необхідних для одночасного досягнення адміністративних кордонів Донецької області та захоплення Запоріжжя.

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