Новини

РФ не демонструє спроможності провести кілька великих наступальних операцій, - ISW

4 52718
рф
Американські аналітики вказують на те, що Росія не продемонструвала спроможності провести кілька великих наступальних операцій.

Як повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на УП, про це йдеться у звіті Інституту вивчення війни (ISW).

Аналітики прогнозують, що російські рішучі наступальні операції навряд чи будуть спрямовані на місто Запоріжжя, оскільки загарбники продовжують готуватися до наступу на заході Луганської області.

ISW продовжує спостерігати перекидання російської військової техніки та елітних підрозділів, а також підготовку матеріально-технічного забезпечення в окупованій Луганській області, що підтверджує західні, українські та російські прогнози щодо наступу на захід Луганської області – Бахмут.

Російські війська також посилюють атаки на Бахмут, ігноруючи фронт навколо Донецька.

"Українські військові повідомляють, що російські війська не сформували достатньо потужну ударну групу для проведення наступу на запорізькому напрямку", – ідеться у звіті.

Російські джерела стверджують, що наприкінці січня російські війська здобули територіальні здобутки в Запорізькій області, що, за оцінками ISW, найімовірніше, було інформаційною операцією, спрямованою на розпорошення українських сил напередодні "вирішального наступу на сході країни".

На думку експертів, Росія не продемонструвала спроможності провести кілька великих наступальних операцій, необхідних для одночасного досягнення адміністративних кордонів Донецької області та захоплення Запоріжжя.

Також читайте: На кордоні поки не відмічається потужного ударного угруповання військ РФ, - Держприкордонслужба

Автор: Наталя Джума

Читайте Цензор.НЕТ у GoogleNews 

Топ коментарі

  • Яр Холодний
    Зараз почнуть! Лука уже сім"ю вивіз в Емірати Де сам "ошивається" - невідомо Прийдуть кацапи в пустий кабінет і "підберуть владу" яка буде "на підлозі валяться" А потім поженуть "немайдануте білоруське бидло" в перших рядах на українські кулемети
  • Виктор Дийнега
    Каждый день войны, для бункерного нациста как глоток свежего водуха. Ему уже известно что он проиграл - война для него теперь как средство продержаться у власти до самой смерти. Ему плевать сколько погибнет его рабов - главное чтобы мяса хватило до его смерти.
  • caxip
    путін та його банда може планувати "по помилці" запустити ядерну штуку в носії Х-55, потім скаже: "хотіли болванку вкласти а ванька з ваською все наплутали, а ми не хотіли." а Німеччина скаже: "а давайте розберемося. Ось тому підготовки ніхто і не бачить. У них там в белорашкє мале угруповання але може бути розрахунок нв первентивний ядерний удар і поки суть та справа маршбросок з півночі на Київ. Ракети х-55 з імітатором ядерного заряду це була не помилка і не брак ракет, це було попереднє присиплення пильності, щоб пво не відносило до пріоритетних цілей і сосередилось на шахедах та іншій хрєні. путіндятел все планує захопити Київ будь якою ціною. Треба бути максимально пильними. 23-24 лютого він планує щось злодійське. він же мавпа з ядерною дубиною та хоче бананів. А в нас БАНАНІВ НЕМА як він не розуміє. Ну дятел пу-тін-дя-тєл
Дивитись усі коментарі
ТОП-новини
всі новини