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Шольц щодо незастосування Україною західної зброї на території РФ: "Стосовно цього питання існує консенсус"

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шольц
Незастосування Україною західного озброєння на території РФ вже обговорювалося союзниками та партнерами.

Як інформує Цензор.НЕТ із посиланнямна РБК-Україна, про це розповів канцлер Німеччини Олаф Шольц виданню Bild.

Зокрема, політик розповів, чи існують домовленості з президентом Володимиром Зеленським про те, що зброя Заходу використовуваметься лише на українській території, а також те, що нею не буде атакована територія Росії.

"Стосовно цього питання існує консенсус", - підкреслив Шольц.

Також читайте: Шольц: Війна в Україні - давній план РФ з розширення територій

Автор: Наталя Джума

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Топ коментарі

  • Юрий Смадченко
    зачем нам надо этот Мордор с его больным, неизлечимым рабским населением. причем как видим рабство как инфекция заразно. сколько там холопов мечтающих о величии своего сцаря, сидя по уши в гов не, нищете и в безумии своего "вяличия" другое дело вернуть то что ранее нам принадлежало до оккупации согласно Брестского мира в 1918 году, Стародубщину, Кубань.....
  • Sophia-Maria Duglass 79f3cf17
  • Григорич 3719c178
    Так а хто каже шо треба захопити? Наваляти та додому піти
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