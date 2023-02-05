Шольц щодо незастосування Україною західної зброї на території РФ: "Стосовно цього питання існує консенсус"

Незастосування Україною західного озброєння на території РФ вже обговорювалося союзниками та партнерами.

Як інформує Цензор.НЕТ із посиланнямна РБК-Україна, про це розповів канцлер Німеччини Олаф Шольц виданню Bild.

Зокрема, політик розповів, чи існують домовленості з президентом Володимиром Зеленським про те, що зброя Заходу використовуваметься лише на українській території, а також те, що нею не буде атакована територія Росії.

"Стосовно цього питання існує консенсус", - підкреслив Шольц.

Також читайте: Шольц: Війна в Україні - давній план РФ з розширення територій