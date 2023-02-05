Шольц щодо незастосування Україною західної зброї на території РФ: "Стосовно цього питання існує консенсус"
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Незастосування Україною західного озброєння на території РФ вже обговорювалося союзниками та партнерами.
Як інформує Цензор.НЕТ із посиланнямна РБК-Україна, про це розповів канцлер Німеччини Олаф Шольц виданню Bild.
Зокрема, політик розповів, чи існують домовленості з президентом Володимиром Зеленським про те, що зброя Заходу використовуваметься лише на українській території, а також те, що нею не буде атакована територія Росії.
"Стосовно цього питання існує консенсус", - підкреслив Шольц.