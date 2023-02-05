Окупанти планують перейменувати 86 вулиць у Мелітополі, - Федоров

У тимчасово окупованому Мелітополі росіяни збираються перейменувати 86 вулиць та провулків, названих на честь українських діячів.

Як передає Цензор.НЕТ із посиланням на РБК-Україна, про це в ефірі національного телемарафону розповів міський голова Мелітополя Іван Федоров.

"Демонтували пам’ятник Шевченка, але злякались народного осуду і виправдалися переміщенням Кобзаря на інше місце, анонсували перейменування 86 вулиць, провулків і площі, названих на честь "укронацистів", - сказав мер.

У підсумку героїв Другої світової війни, академіків та князя Київської Русі замінили зрадниками часів Радянського Союзу.

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