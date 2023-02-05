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Окупанти планують перейменувати 86 вулиць у Мелітополі, - Федоров

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мелітополь
У тимчасово окупованому Мелітополі росіяни збираються перейменувати 86 вулиць та провулків, названих на честь українських діячів.

Як передає Цензор.НЕТ із посиланням на РБК-Україна, про це в ефірі національного телемарафону розповів міський голова Мелітополя Іван Федоров.

"Демонтували пам’ятник Шевченка, але злякались народного осуду і виправдалися переміщенням Кобзаря на інше місце, анонсували перейменування 86 вулиць, провулків і площі, названих на честь "укронацистів", - сказав мер.

У підсумку героїв Другої світової війни, академіків та князя Київської Русі замінили зрадниками часів Радянського Союзу.

Також читайте: Понад 700 осіб перебувають у полоні окупантів у Мелітополі, - Федоров

Автор: Наталя Джума

Топ коментарі

  • Яр Холодний
    Вивіски хоч встигнуть помінять до "атрицательнава наступления"? Чи лише на "бамазі" "перейменують?
  • Oleksandr Onys
    гітлер також перейменовував вулиці в Києві. Дивно, але це йому не допомогло
  • Leon Renk bcc9a743
    Ага, а в Полтаві не можуть трьох пам'ятників кацапам хвалить за 30 років незалежноті!
    ,,Слава,, Мамаю і депутатам міської ради, які ну дуже ******* руsSкій мір!
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