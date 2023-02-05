Шольц про висловлювання Путіна, що "знову німецькі танки загрожують Росії": Ніщо не може виправдати цю війну

Канцлер Німеччини Олаф Шольц прокоментував слова російського диктатора Володимира Путіна про те, що "знову німецькі танки загрожують Росії".

Як інформує Цензор.НЕТ із посиланням на РБК-Україна, про це канцлер розповів в інтерв’ю виданню Bild.

Шольц заявив, що ці слова Путіна є частиною "серії незрозумілих історичних порівнянь", які президент РФ використовує для виправдання війни в Україні.

"Ніщо не може виправдати цю війну. Росія веде нещадну війну проти України", - заявив він.

Водночас Шольц впевнений, що надання західних танків не призведе до ескалації війни.

"Разом із союзниками ми даємо Україні бойові танки, щоб вони могли захищатися. Ми ретельно зважували кожну партію зброї, тісно координуючи це з нашими союзниками, насамперед з Америкою. Цей спільний підхід запобігає ескалації війни", - сказав Шольц.

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