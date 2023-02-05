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Шольц про висловлювання Путіна, що "знову німецькі танки загрожують Росії": Ніщо не може виправдати цю війну

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олаф,шольц
Канцлер Німеччини Олаф Шольц прокоментував слова російського диктатора Володимира Путіна про те, що "знову німецькі танки загрожують Росії".

Як інформує Цензор.НЕТ із посиланням на РБК-Україна, про це канцлер розповів в інтерв’ю виданню Bild.

Шольц заявив, що ці слова Путіна є частиною "серії незрозумілих історичних порівнянь", які президент РФ використовує для виправдання війни в Україні.

"Ніщо не може виправдати цю війну. Росія веде нещадну війну проти України", - заявив він.

Водночас Шольц впевнений, що надання західних танків не призведе до ескалації війни.

"Разом із союзниками ми даємо Україні бойові танки, щоб вони могли захищатися. Ми ретельно зважували кожну партію зброї, тісно координуючи це з нашими союзниками, насамперед з Америкою. Цей спільний підхід запобігає ескалації війни", - сказав Шольц.

Читайте: Шольц щодо незастосування Україною західної зброї на території РФ: "Стосовно цього питання існує консенсус"

Автор: Наталя Джума

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Топ коментарі

  • U A 03b737e8
    навіщо коментувати кремлівького уй.ка, все що він каже спрямовано на росіян, виправити їх неможливо, можна тільки перебити
  • Андрей Антипов d3e2dc35
    Ваня, шо ты тут забыл?
  • alexandr shamov
    Петрушка вот в чем. мыслят ли так фрицы, но кацапы так действуют... Ща вопрос тока в том, чи удастся им ввергнуть мир в третью мировую войну, или Мир вовремя подрихтует дуракам хрюкальник - отобьет охоту не тока так действовать, но и так мыслить... ЗЫ... У ластоногих имеются чащобы, протяженностью в 9 000 км, где работы мама не горюй, доводи тока их до ума. Идиотам мало, еще хотят территорией преумножиться. Да в лаптеунтии, тобто в кацапепенях кацапка должна быть самой богатой телкой мира: нефть-золотишко -немеряно, соболей- завались, алмазов стока, шо кацапка будет сиять на весь мир, что кремлевская елка на новый год... Ан нет, кацапка тупо зарится тока на ладу-калину. Ни ума, ни фантазии.
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