У Горлівці на Донеччині окупанти облаштовують дитсадки, школи та складські приміщення під польові шпиталі, - Генштаб

На Донеччині у тимчасово окупованій Горлівці усі медичні заклади переповнені пораненими загарбниками.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на зведення Генерального штабу ЗСУ станом на 06:00 5 лютого щодо російського вторгнення.

"У тимчасово окупованій Горлівці Донецької області усі медичні заклади переповнені пораненими загарбниками. Тому російські окупанти облаштовують дитячі садочки, школи або просто складські приміщення під польові шпиталі. Також відомо, що до одного із таких шпиталів, де на лікуванні перебуває близько 70 осіб, у місті Світлодарськ Донецької області, прибув медичний персонал із Якутії", - йдеться в повідомленні.

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