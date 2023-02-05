Китай висловив США невдоволення та протест через збиття аеростата

Пекін заявив протест Вашингтону у зв’язку з тим, що США збили над своєю територією китайський аеростат.

Як передає Цензор.НЕТ із посиланням на Інтерфакс-Україна, про це повідомило МЗС КНР.

"Китай висловив США сильне невдоволення та протест проти застосування Сполученими Штатами сили для нападу на цивільний безпілотний аеростат", - йдеться у повідомленні, розміщеному на сайті китайського зовнішньополітичного відомства.

У ньому наголошується, що китайська сторона неодноразово інформувала американську про те, що аеростат є цивільним об'єктом і потрапив до Сполучених Штатів через форс-мажорні обставини.

При цьому, нагадує МЗС Китаю, у Пентагоні визнавали, що аеростат не становив військової чи іншої загрози.

Проте, "американська сторона наполягла на застосуванні сили, явно перегнувши палицю і серйозно порушивши міжнародну практику", наголошується у повідомленні.

"Китай рішуче захищатиме законні права та інтереси відповідних підприємств, зберігаючи при цьому право вживати подальших необхідних заходів у відповідь", - підкреслив китайське МЗС.

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