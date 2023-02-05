Евакуація з небезпечних регіонів України й надалі відбуватиметься планово, - Верещук
Як передає Цензор.НЕТ із посиланням на Укрінформ, про це вона сказала в ефірі телемарафону.
"Я не думаю, що буде величезна хвиля переселенців. Уже лютий, і люди їдуть планово. Ми бачимо Донецьку область, ми бачимо Херсонську, Харківську, Запорізьку області. Ми говоримо саме про ті області, де може бути найбільший ризик того, що люди будуть евакуйовуватися масово", - сказала Верещук.
За її словами, з прифронтових регіонів продовжують курсувати евакуаційні потяги, якими безплатно можна дістатися до центральних і західних областей України. Люди записуються на них та виїжджають.
"Я не думаю, що буде велике переміщення, але навіть якщо буде, то ми контролюємо ситуацію, і вона буде опанована", - додала віцепрем'єрка.
Вона зазначила, що в Європі також не побачили такої величезної хвилі біженців, яку чекали та яку готувалися прийняти цієї зими.