Евакуація з небезпечних регіонів України й надалі відбуватиметься планово, - Верещук

Віцепрем’єр-міністерка – міністерка з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій Ірина Верещук вважає, що евакуація людей із небезпечних регіонів і надалі відбуватиметься планово, проблем не буде.

Як передає Цензор.НЕТ із посиланням на Укрінформ, про це вона сказала в ефірі телемарафону.

"Я не думаю, що буде величезна хвиля переселенців. Уже лютий, і люди їдуть планово. Ми бачимо Донецьку область, ми бачимо Херсонську, Харківську, Запорізьку області. Ми говоримо саме про ті області, де може бути найбільший ризик того, що люди будуть евакуйовуватися масово", - сказала Верещук.

За її словами, з прифронтових регіонів продовжують курсувати евакуаційні потяги, якими безплатно можна дістатися до центральних і західних областей України. Люди записуються на них та виїжджають.

"Я не думаю, що буде велике переміщення, але навіть якщо буде, то ми контролюємо ситуацію, і вона буде опанована", - додала віцепрем'єрка.

Вона зазначила, що в Європі також не побачили такої величезної хвилі біженців, яку чекали та яку готувалися прийняти цієї зими.

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