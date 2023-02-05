За минулу добу росіяни вбили 4 цивільних на Донеччині, 11 осіб зазнали поранень, - ОВА. ІНФОГРАФІКА
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Минулої доби, 4 лютого, російські окупанти вбили 4 мирних жителів Донецької області.
Про це повідомив у телеграмі голова Донецької ОВА Павло Кириленко, передає Цензор.НЕТ.
"За 4 лютого стало відомо про 4 жителів Донеччини, убитих росіянами: 3 у Бахмуті та 1 у Ямполі.
Ще 11 людей в області дістали поранення", - йдеться в повідомленні.
Як зазначається, наразі неможливо встановити точну кількість жертв у Маріуполі та Волновасі.