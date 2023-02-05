Вночі військові РФ завдали артударів по акваторії Очаківської громади

Протягом минулої доби та сьогодні вночі ворог завдавав артилерійських ударів по акваторії Очаківської громади.

Про це повідомив у телеграмі голова Миколаївської ОВА Віталій Кім, інформує Цензор.НЕТ.

"Вчора, 4 лютого, о 10:33, 13:15 та сьогодні вночі, 5 лютого, о 00:53, 01:05, 01:10 ворог завдавав артилерійських ударів по акваторії Очаківської громади. Постраждалих немає.



Також вчора о 19:15 ворог здійснював обстріл з артилерійської системи по Куцурубській громаді. Руйнувань та постраждалих немає", - йдеться в повідомленні.



Як зазначається, в Миколаєві, Первомайському, Вознесенському та Баштанському районах день та ніч минули відносно спокійно.

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