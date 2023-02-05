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Минулої доби окупанти обстріляли 16 населених пунктів Запорізької області, - ОВА

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запоріжжя
Російські військові минулої доби обстріляли цивільну інфраструктуру у районі 16 населених пунктів Запорізької області.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Запорізьку ОВА. 

"За повідомленням ГУНП у Запорізькій області за минулу добу окупанти обстріляли цивільну інфраструктуру у районі населених пунктів Гуляйполе, Червоне, Чарівне, Ольгівське, Полтавка, Оріхів, Новоданилівка, Мала Токмачка, Щербаки, Малинівка, Новоандріївка, Білогір'я, Залізничне, Кам'янське, Малі Щербаки, Степове", - йдеться в повідомленні. 

Надійшло 5 повідомлень про руйнування будинків (квартир) громадян та об’єктів інфраструктури в результаті обстрілів військовослужбовцями РФ.

Протягом минулої доби евакуація цивільного населення з тимчасово окупованих територій не проводилась.

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Автор: Марина Макєєва

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