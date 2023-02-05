Загальні бойові втрати РФ від початку війни - близько 131 290 осіб (+700 за добу), 3220 танків, 2226 артсистем, 6405 броньованих машин. ІНФОГРАФІКА
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Станом на ранок 5 лютого 2023 року втрати російських окупантів становлять приблизно 131 290 осіб.
Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресцентр Генштабу.
Як зазначається, загальні бойові втрати противника з 24.02.22 по 05.02.23 орієнтовно становлять:
- особового складу - близько 131 290 (+700) осіб ліквідовано,
- танків - 3220 (+2) од,
- бойових броньованих машин - 6405 (+11) од,
- артилерійських систем - 2226 (+6) од,
- РСЗВ - 460 (+0) од,
- засоби ППО - 227 (+2) од,
- літаків - 294 (+0) од,
- гелікоптерів - 284 (+0) од,
- БПЛА оперативно-тактичного рівня - 1958 (+2),
- крилаті ракети - 796 (+0),
- кораблі /катери - 18 (+0) од,
- автомобільної техніки та автоцистерн - 5091 (+10) од,
- спеціальна техніка - 203 (+0).
"Дані уточнюються", - йдеться у повідомленні.