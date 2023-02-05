Російські загарбники минулої доби 60 разів обстріляли Херсонщину, - ОВА

Минулої доби російські військові 60 разів обстріляли з артилерії, РСЗВ, мінометів, танків, БМП та ПТРК населені пункти Херсонської області.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Херсонську ОВА

"Російські окупанти 60 разів атакували населені пункти Херсонщини. Гатили з артилерії, РСЗВ, мінометів, танків, БМП та ПТРК.

Херсон армія РФ атакувала 6 разів. Ворожі снаряди пошкодили житлові будинки", - йдеться в повідомленні.

Через російські обстріли загинула 1 людина, ще 1 житель області дістав поранення.

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