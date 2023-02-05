Новини

Через війну РФ в Україні залежність країн Європи від підтримки США значно посилилася, - The New York Times

3 82832
сша,дім,білий
Унаслідок повномасштабного вторгнення РФ на територію України держави Європи стали ще більше залежними від військової підтримки Сполучених Штатів.

Як передає Цензор.НЕТ із посиланням на РБК-Україна, про це повідомляє The New York Times.

Як зазначається, Вашингтон посилив вплив, згуртував союзників та організував допомогу Києву, надавши найбільшу кількість озброєнь та розвідувальних даних.

Відіграли провідну роль США й у нещодавньому рішенні передати Україні танки Leopard, хоча Німеччина спершу шукала способи відмовитися це робити.

"Мета президента Франції Емманюеля Макрона щодо "стратегічної автономії" - перетворення Євросоюзу на військову потугу, яка могла б діяти незалежно від Сполучених Штатів, - виявилася порожнім звуком", - відзначає NYT.

За словами експертів, війна Росії проти України змінила правила гри, і країни Центральної та Східної Європи одразу зрозуміли, що їм потрібні США для гарантії безпеки.

"Париж і Берлін не змогли забезпечити необхідне лідерство - як окремо, так і разом. Тому всі дивляться на Вашингтон як на головного арбітра, а не одне на одного", - додають аналітики.

Також читайте: Деякі країни Європи готові надати важкі танки Україні, - Боррель

Автор: Наталя Джума

Читайте Цензор.НЕТ у GoogleNews 

Топ коментарі

  • govtva
    Они забыли еще написать что это все еще произошло благодаря российской шпионке Меркель которая уничтожила бундесвер и развалила всю систему европейской безопасности.
  • Super Gut
    Тобто без американської підтримки, москалі могли б легко дійти до ла-манша і не зустріли б будь-якого серйозного супротиву. Однак, зробили велику тупість і напали на Україну.
  • Super Gut
    Скільки раз казати, що немає ніякої "прибалтики"! Досить москалячого шовінізму! Є країни Балтії!
Дивитись усі коментарі
ТОП-новини
всі новини