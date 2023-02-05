Через війну РФ в Україні залежність країн Європи від підтримки США значно посилилася, - The New York Times
Як передає Цензор.НЕТ із посиланням на РБК-Україна, про це повідомляє The New York Times.
Як зазначається, Вашингтон посилив вплив, згуртував союзників та організував допомогу Києву, надавши найбільшу кількість озброєнь та розвідувальних даних.
Відіграли провідну роль США й у нещодавньому рішенні передати Україні танки Leopard, хоча Німеччина спершу шукала способи відмовитися це робити.
"Мета президента Франції Емманюеля Макрона щодо "стратегічної автономії" - перетворення Євросоюзу на військову потугу, яка могла б діяти незалежно від Сполучених Штатів, - виявилася порожнім звуком", - відзначає NYT.
За словами експертів, війна Росії проти України змінила правила гри, і країни Центральної та Східної Європи одразу зрозуміли, що їм потрібні США для гарантії безпеки.
"Париж і Берлін не змогли забезпечити необхідне лідерство - як окремо, так і разом. Тому всі дивляться на Вашингтон як на головного арбітра, а не одне на одного", - додають аналітики.