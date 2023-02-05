Унаслідок ракетного удару по центру Харкова постраждало 5 цивільних (оновлено)

Вранці 5 лютого окупанти атакували Харків.

Про це повідомив у телеграмі голова Харківської ОВА Олег Синєгубов, інформує Цензор.НЕТ.

"Є влучання в житлову забудову в центрі міста. Сталася пожежа. Наразі відомо про трьох постраждалих: 54-річна жінка та два чоловіки 51 та 55 років.



Жінку госпіталізовано з осколковими пораненнями, чоловікам допомогу надали на місці", - йдеться в повідомленні.



Дані про постраждалих уточнюються. На місці працюють всі екстрені служби.

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Пізніше Синєгубов повідомив, що друга ракета влучила у вищий навчальний заклад.

"За інформацією Обласного центру екстреної медичної допомоги, кількість постраждалих зросла до 4 осіб. Ще один поранений - охоронець вищого навчального закладу, куди був здійснений другий ракетний удар. Чоловік отримав забійні рани, допомогу надали на місці", - написав він.

Пізніше стало відомо про 5 постраждалих унаслідок удару по Харкову.

"Внаслідок сьогоднішніх ракетних ударів по центру Харкова постраждало 5 цивільних людей.

Зокрема, поранення отримав охоронець вищого навчального закладу, в центральний корпус якого влучила одна з російських ракет С-300. Він має незначні ушкодження та отримав медичну допомогу на місці.

Ще 4 людей постраждали через влучання ракети біля житлових будинків. Постраждала 54-річна жінка та 3-є чоловіків 51, 55 та 58 років. Наразі медики надають їм необхідну допомогу.

Один з житлових будинків, поруч з яким влучила ракета, отримав серйозні ушкодження. Рятувальні роботи на місці ще тривають", - повідомив Синєгубов.