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Путін запевнив, що не вб’є Зеленського, - колишній прем’єр Ізраїлю Беннет

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беннет,путін
Колишній прем’єр-міністр Ізраїлю Нафталі Беннет рік тому приїжджав до Москви, як посередник. Він спілкувався з президентом Росії Володимиром Путіним.

Про деталі цієї зустрічі Беннет розповів в інтерв'ю виданню The Times of Israel, інформує Цензор.НЕТ.

"Я знав, що Зеленський під загрозою, у бункері… Я сказав йому (Путіну — прим. ред): "Ти збираєшся вбити Зеленського?". Він відповів: "Я не буду вбивати Зеленського", - згадує Беннет розмову, яка відбулася 5 березня 2022 року.

Після розмови з російським диктатором, за словами  Беннета, зателефонував президенту України.

 "Сказав йому: "Я щойно прийшов із зустрічі, він не збирається вас вбивати". Він запитав мене: "Ти впевнений?". Я сказав — 100 відсотків. Через дві години Зеленський пішов до свого кабінету і зробив у кабінеті селфі, сказавши "Я не боюся". Ось і все", - розповів власну версію тих подій Беннет.

Також колишній ізраїльський прем'єр зазначив, що тоді Путін також Путін також погодився не наполягати на роззброєнні України, а Зеленський того ж дня нібито відмовився від прагнення вступити в НАТО.

"Усе, що я робив [в рамках посередницьких зусиллях], було узгоджено зі США", - додав Беннетт.

Читайте також на "Цензор.НЕТ": Путін на зустрічі з Беннетом визнав, що українці виявилися міцнішими, ніж йому розповідали, - The New York Times

Автор: Марина Макєєва

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Топ коментарі

  • Юрій Ан 612fed4e
    Таємні накази перед початком війни

    На кордоні з Білоруссю на момент вторгнення не було наших військ, лише прикордонники;

    Більшу частину військ Нацгвардії вивели з аеродрому Гостомель, залишивши лише 150 строковиків на охорону

    Аеропорт Жуляни залишився без охорони взагалі. Ні поліції, ні національної гвардії. Генерал Кривонос, який на той час не мав посади і волонтери облили злітно-посадкові смуги Жулян мастилами та взяв аеропорт під охорону;

    За тиждень до вторгнення генерал Залужний отримує наказ перекинути всі війська з Харківського напрямку до зони ООС, і просто "не встигає" це зробити, тим самим рятуючи Харків від окупації;

    Наприкінці 2021 року будуть розчищені всі проходи з окупованого Криму на територію України, а орки за добу виявляться аж під Миколаєвом;

    Майже всі Джавеліни, NLAW та Стінгери, передані Великою Британією та США на момент вторгнення, знаходяться на складах на Яворівському полігоні, і лише мізер передано ЗСУ;

    Татьяна Чорновол та Сергій Пашинський експортують - рятують Стугни та Нептуни, не маючи жодних повноважень, а чиновники, які зобов'язані це робити, зникли;

    Окружний адміністративний суд Києва, що належить судді Вовку, приймає від адвокатів Януковича позов про незаконне відсторонення його з посади президента, незважаючи на закінчення терміну;

    Цей список можна продовжувати ще довго. Тут і раптове зникнення брехливого президента Єрмака на тиждень, і парад форми орків, і боєкомплект з їжею на 3 дні, і списки осіб, які будуть знищені орками, і багато багато багато іншого.

    У мене сильне відчуття, що орки виконали свою частину домовленості - типу ми просто тихо зайдемо, нікого поки не чіпаючи. А "шановні партнери" здають оркам без бою Київ, Харків, Херсон, Запоріжжя, Миколаїв.

    Дуже схоже на договірняк. І я повністю вірю, що наш малий герой Зе ні до чого, його просто грали в темряві. В Україні Єрмак і його команда давно керують і економікою, і міжнародними відносинами, і поліцією з Нацгвардією, і навіть ЗСУ намагається очолити. Окрім Єрмака, всі коридори влади повно шанувальників тухлої моркви.

    Все, що я перелічив вище, не може бути пояснено простим запамороченням та ухиленням від виконання службових обов'язків людьми на високих посадах. Один Баканов не зміг зрадити Україну. А Баканову навіть не пред'явили звинувачення. А заарештовані лучники на кшталт Богуслаєва підтверджують мою гіпотезу - Україну готували до здачі оркам. Готували на найвищому рівні. І я не виключаю, що були відповідні словесні і можливо навіть письмові накази правоохоронним органам не чинити опір.

    Що стало на шляху? Виручило те, що ЗСУ, командування ЗСУ, офіцери та бійці, нацгвардія, поліція та прості громадяни почали просто виконувати свої обов'язки згідно Конституції - знищувати окупантів. І всі домовленості впали. Орків почали мінусувати сотнями і тисячами, пуйло відчув себе покинутим/обманутим лохом, а карусель смерті і геноциду почала крутитися...

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    Чонгар - то "фігня" - «просто ********»?? так от вам факти що не потребують розслідувань.

    у 19-20 році Зеленський оголосив оптимізацію та скорочення ЗСУ. - в нуль розформована одна частина.

    І згадки про це ви не знайдете ніде - інфу про її розформування знайдено у судовому рішенні, бо там з ЗП накосячили:

    Як ви думаєте без гугля що то за частина - А0229 ? -ТАНКОВИЙ батальйон ДШВ в Овруцькому районі .....Овруцький район є прикордонним районом, що межує з Республікою Білорусь.!!!!!

    Тож .. ВЧ А0229 це був зачаток бригади, що мала бути розгорнута на прикриття Київа із сторони Білорусі.!!!

    Сформована вона була указом Порошенко.

    Розформована указом Зеленського.!!!!

    І жодної заміни цій бригаді Зеленский не зробив.

    Напрямок з Білорусі таким чином був оголений.

    І під цим рішенням стоїть підпис Зеленского ОСОБИСТО!

    За дивним збігом обставин саме з напрямку, що мала прикривати ця частина стався основний удар рф.!!! ПОЯСНЕННЯ ТРЕБА?????

    А тепер вишенька на торті - пам'ятаєте повідомлення про багатокілометрову корку з військової техніки рф у напрямі Київа? ... так от пропускна здатність доріг була дуже важлива при плануванні удару на Київ.

    У рамках великого будівництва під егідою та патронатом президента України - пана Зеленськго!!!!!!!! траса на Чорнобиль була реконструйована ТА РОЗШИРЕНА!!!! Розширена блдь!! дорога по якій їздить 1-2 авто на день.
  • 5 копійок
    Все домовлено в Омані.
  • Super Gut
    Без Буратіно і його смотрящєго - дєрьмака і татрова, перемогти Україну буде значно складніше. Бо як кажуть: довпойоп у кріслі пріZідєнта - знахідка для ворога.
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