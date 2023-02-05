Путін запевнив, що не вб’є Зеленського, - колишній прем’єр Ізраїлю Беннет

Колишній прем’єр-міністр Ізраїлю Нафталі Беннет рік тому приїжджав до Москви, як посередник. Він спілкувався з президентом Росії Володимиром Путіним.

Про деталі цієї зустрічі Беннет розповів в інтерв'ю виданню The Times of Israel, інформує Цензор.НЕТ.

"Я знав, що Зеленський під загрозою, у бункері… Я сказав йому (Путіну — прим. ред): "Ти збираєшся вбити Зеленського?". Він відповів: "Я не буду вбивати Зеленського", - згадує Беннет розмову, яка відбулася 5 березня 2022 року.

Після розмови з російським диктатором, за словами Беннета, зателефонував президенту України.

"Сказав йому: "Я щойно прийшов із зустрічі, він не збирається вас вбивати". Він запитав мене: "Ти впевнений?". Я сказав — 100 відсотків. Через дві години Зеленський пішов до свого кабінету і зробив у кабінеті селфі, сказавши "Я не боюся". Ось і все", - розповів власну версію тих подій Беннет.

Також колишній ізраїльський прем'єр зазначив, що тоді Путін також Путін також погодився не наполягати на роззброєнні України, а Зеленський того ж дня нібито відмовився від прагнення вступити в НАТО.

"Усе, що я робив [в рамках посередницьких зусиллях], було узгоджено зі США", - додав Беннетт.

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