Путін запевнив, що не вб’є Зеленського, - колишній прем’єр Ізраїлю Беннет
Про деталі цієї зустрічі Беннет розповів в інтерв'ю виданню The Times of Israel, інформує Цензор.НЕТ.
"Я знав, що Зеленський під загрозою, у бункері… Я сказав йому (Путіну — прим. ред): "Ти збираєшся вбити Зеленського?". Він відповів: "Я не буду вбивати Зеленського", - згадує Беннет розмову, яка відбулася 5 березня 2022 року.
Після розмови з російським диктатором, за словами Беннета, зателефонував президенту України.
"Сказав йому: "Я щойно прийшов із зустрічі, він не збирається вас вбивати". Він запитав мене: "Ти впевнений?". Я сказав — 100 відсотків. Через дві години Зеленський пішов до свого кабінету і зробив у кабінеті селфі, сказавши "Я не боюся". Ось і все", - розповів власну версію тих подій Беннет.
Також колишній ізраїльський прем'єр зазначив, що тоді Путін також Путін також погодився не наполягати на роззброєнні України, а Зеленський того ж дня нібито відмовився від прагнення вступити в НАТО.
"Усе, що я робив [в рамках посередницьких зусиллях], було узгоджено зі США", - додав Беннетт.