Бахмут стає дедалі ізольованішим для українських сил, - британська розвідка

Протягом останнього тижня Росія продовжувала робити невеликі кроки вперед у своїй спробі оточити Бахмут.

Про це йдеться у звіті міністерства оборони Великої Британії, інформує Цензор.НЕТ.

За даними британської розвідки, M03 та H32 – дві основні дороги до міста для українських захисників – тепер, ймовірно, перебувають під загрозою прямого обстрілу через наступ російських військових. Раніше цього тижня воєнізовані формування "Вагнера", швидше за все, захопили підпорядковану трасу, яка сполучає Бахмут з містом Сіверськ.

"Для українських сил залишається кілька альтернативних маршрутів постачання через країну, а Бахмут стає дедалі ізольованим", – йдеться у звіті британської розвідки.

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