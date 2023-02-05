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Бахмут стає дедалі ізольованішим для українських сил, - британська розвідка

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бахмут
Протягом останнього тижня Росія продовжувала робити невеликі кроки вперед у своїй спробі оточити Бахмут.

Про це йдеться у звіті міністерства оборони Великої Британії, інформує Цензор.НЕТ.

За даними британської розвідки, M03 та H32 – дві основні дороги до міста для українських захисників – тепер, ймовірно, перебувають під загрозою прямого обстрілу через наступ російських військових. Раніше цього тижня воєнізовані формування "Вагнера", швидше за все, захопили підпорядковану трасу, яка сполучає Бахмут з містом Сіверськ.

"Для українських сил залишається кілька альтернативних маршрутів постачання через країну, а Бахмут стає дедалі ізольованим", – йдеться у звіті британської розвідки.

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Автор: Марина Макєєва

Топ коментарі

  • Volodymyr Denysiuk f5394594
    Ну то давай, може покажеш як краще власноруч. Знайомі там є, і кажуть що лізуть кацапи пока зброя не заклинить. Тому військові краще знають, що робити, а не тут диванні експерти, які тільки чужими руками воюють і пишуть, що іншим треба стояти на сметь. Як вийдуть, так потім і зайдуть уже з новою зброєю. Бо судячи по ваякам тут на сайті, то воювати вони коментами добре вміють на клавіатурі і на тому все.
  • Nik Home 379c842c
    засунь себе в сраку своего арестовича
  • rofs
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