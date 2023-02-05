Під Кремінною загинув львівській археолог Андрій Филипчук
Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Facebook-сторінку директора заповідника "Давній Пліснеськ" Володимира Шелепа
Він розповів, що Филипчук служив в 103 бригаді ТрО, пішов на війну добровольцем 25 лютого.
"То не перший важкий момент, який він там пережив. Були обстріли страшні й прильоти. Всі рази, коли йому вдалося вижити, то була надія на Бога", – каже Шелеп.
Филипчук – автор понад 100 наукових статей, монографій. Досліджував слов’янське городище у Пліснеську, був керівником археологічної експедиції в заповіднику та околицях. Його батько Михайло Филипчук був директором Інституту археології ЛНУ ім. І. Франка, зробив феноменальні відкриття та привернув увагу до Пліснеського городища українських та європейських дослідників.
В Андрія Филипчука залишилася дружина, син і сестра.