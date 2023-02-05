У Києві та області частково запроваджуються стабілізаційні відключення, - ДТЕК

5 лютого буде обмежено електропостачання у частині Голосіївського, Солом’янського та Печерського районів, а також Лівого берега столиці. На Київщині обмеження будуть застосовані у Києво-Святошинському районі.

Про це повідомляє ДТЕК, передає Цензор.НЕТ.



"За командою "Укренерго" буде обмежено електропостачання у частині Голосіївського, Солом'янського та Печерського районів, а також Лівого берега столиці. На Київщині обмеження будуть застосовані у Києво-Святошинському районі.



Це дозволить уникнути аварій через перевантаження обладнання.



Через аварію також тимчасово відсутнє світло у Фастівському та Васильківському районах Київщини", - йдеться в повідомленні.

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Нагадаємо, напередодні повідомлялося, що 5 лютого Київ, Київська область та Дніпропетровщина до 16:00 будуть без обмежень електроенергії.