У Києві та області частково запроваджуються стабілізаційні відключення, - ДТЕК
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5 лютого буде обмежено електропостачання у частині Голосіївського, Солом’янського та Печерського районів, а також Лівого берега столиці. На Київщині обмеження будуть застосовані у Києво-Святошинському районі.
Про це повідомляє ДТЕК, передає Цензор.НЕТ.
"За командою "Укренерго" буде обмежено електропостачання у частині Голосіївського, Солом'янського та Печерського районів, а також Лівого берега столиці. На Київщині обмеження будуть застосовані у Києво-Святошинському районі.
Це дозволить уникнути аварій через перевантаження обладнання.
Через аварію також тимчасово відсутнє світло у Фастівському та Васильківському районах Київщини", - йдеться в повідомленні.
Нагадаємо, напередодні повідомлялося, що 5 лютого Київ, Київська область та Дніпропетровщина до 16:00 будуть без обмежень електроенергії.