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У Києві та області частково запроваджуються стабілізаційні відключення, - ДТЕК

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дтек
5 лютого буде обмежено електропостачання у частині Голосіївського, Солом’янського та Печерського районів, а також Лівого берега столиці. На Київщині обмеження будуть застосовані у Києво-Святошинському районі.

Про це повідомляє ДТЕК, передає Цензор.НЕТ.

"За командою "Укренерго" буде обмежено електропостачання у частині Голосіївського, Солом'янського та Печерського районів, а також Лівого берега столиці. На Київщині обмеження будуть застосовані у Києво-Святошинському районі.

Це дозволить уникнути аварій через перевантаження обладнання.

Через аварію також тимчасово відсутнє світло у Фастівському та Васильківському районах Київщини", - йдеться в повідомленні.

Також читайте: У Києві, на Київщині та Дніпропетровщині протягом 5 лютого послаблять обмеження електроенергії, - ДТЕК

Нагадаємо, напередодні повідомлялося, що 5 лютого Київ, Київська область та Дніпропетровщина до 16:00 будуть без обмежень електроенергії.

Автор: Наталя Джума

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Топ коментарі

  • Alien Life Form
    як не срачка, так пердячка ©
    вчора написали, що лімітів виділили достатньо, щоб не відключати. А сьогодні виявляється, що лімітів забагато і лінії перевантажені
  • Валентина Саюн 3d182c14
    Про Київ, вірніше рішення оп. Ударні загони по визволенню України , Нацполіція в складі ЗСУ. Хто ними керує? Звільнені за порушення закону минулі менти. Потрапити туди без кума не можливо. Підтвердження є. Загони на хорошому забезпеченню і хорошої підготовки. Що це означає? Для мене одне- загони для підтримки оп,якщо Армія і народ запросять відповіді на питання корупції, ігнорування війни і мирні угоди не на користь України.
  • Peace and quiet
    дамбас паражняк ні гоніт,****** контора лугандонів дтек
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