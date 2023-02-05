Байден наказував якнайшвидше збити китайський аеростат. Пентагон радив почекати
Про це заявив сам президент США, повідомляє Цензор.НЕТ з посиланням на Українську правду.
"Вони (пілоти. - Ред.) успішно збили його (аеростат. - Ред.). І я хочу похвалити наших авіаторів, які це зробили", - сказав Байден.
Він привітав пілотів винищувача зі збиттям повітряної кулі в повітряному просторі США і над територіальними водами США після того, як вона кілька днів літала над країною.
Міністр оборони США Ллойд Остін назвав операцію "навмисною і законною дією", яка стала відповіддю на "неприйнятне порушення Китаєм нашого суверенітету".
Американська влада спочатку не хотіла збивати апарат, побоюючись, що він може поранити людей і пошкодити майно на землі.
У суботу Байден заявив журналістам, що спочатку наказав військовим у середу збити кулю-шпигуна "якнайшвидше".
Проте, щоб не завдати "шкоди нікому на землі", Пентагон вирішив, що найкращий час для збиття, коли аеростат "буде над водою".
Нагадаємо, США збили китайський аеростат-розвідник. Китай висловив невдоволення і протест, він називає аеростат цивільним. і каже, що той потрапив до США через форс-мажорні обставини.