Байден наказував якнайшвидше збити китайський аеростат. Пентагон радив почекати

Президент США Джо Байден каже, що наказував "якнайшвидше" збити китайську кулю-шпигуна в той час, як Пентагон радив не ухвалювати швидких рішень.

Про це заявив сам президент США, повідомляє Цензор.НЕТ з посиланням на Українську правду.

"Вони (пілоти. - Ред.) успішно збили його (аеростат. - Ред.). І я хочу похвалити наших авіаторів, які це зробили", - сказав Байден.

Він привітав пілотів винищувача зі збиттям повітряної кулі в повітряному просторі США і над територіальними водами США після того, як вона кілька днів літала над країною.

Дивіться: США збили китайський аеростат-розвідник. ВIДЕО

Міністр оборони США Ллойд Остін назвав операцію "навмисною і законною дією", яка стала відповіддю на "неприйнятне порушення Китаєм нашого суверенітету".

Американська влада спочатку не хотіла збивати апарат, побоюючись, що він може поранити людей і пошкодити майно на землі.

У суботу Байден заявив журналістам, що спочатку наказав військовим у середу збити кулю-шпигуна "якнайшвидше".

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Проте, щоб не завдати "шкоди нікому на землі", Пентагон вирішив, що найкращий час для збиття, коли аеростат "буде над водою".

Нагадаємо, США збили китайський аеростат-розвідник. Китай висловив невдоволення і протест, він називає аеростат цивільним. і каже, що той потрапив до США через форс-мажорні обставини.