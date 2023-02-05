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З тіла пораненого українського захисника вилучили бойову частину гранати

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граната
Медики дістали з тіла пораненого військового гранату ВОГ, яка не розірвалась.

Про це повідомило командування Медичних сил Збройних Сил України, інформує Цензор.НЕТ.

"При огляді лікарем-хірургом, у хворого було виявлено бойову частину гранати типу ВОГ, яка пропалила великий масив шкіри пацієнта.Хірург прийняв негайне рішення про оперативне втручання", - йдеться в повідомленні. 

За декілька хвилин боєприпас успішно вилучили з тіла пораненого та передали саперам. Найближчим часом військового евакуюють для подальшої реабілітації та одужання.

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Автор: Марина Макєєва

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Топ коментарі

  • Luk Viktor
    народився в сорочці!!!!!!!!
  • Яр Холодний
    "В сорочці народився!"
  • Саша Пончик
    Просто ужас вытерпеть эту боль. Здоровья и скорого выздоровления нашему Козаку
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