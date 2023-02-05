З тіла пораненого українського захисника вилучили бойову частину гранати

Медики дістали з тіла пораненого військового гранату ВОГ, яка не розірвалась.

Про це повідомило командування Медичних сил Збройних Сил України, інформує Цензор.НЕТ.

"При огляді лікарем-хірургом, у хворого було виявлено бойову частину гранати типу ВОГ, яка пропалила великий масив шкіри пацієнта.Хірург прийняв негайне рішення про оперативне втручання", - йдеться в повідомленні.

За декілька хвилин боєприпас успішно вилучили з тіла пораненого та передали саперам. Найближчим часом військового евакуюють для подальшої реабілітації та одужання.

Читайте також на "Цензор.НЕТ": Двоє волонтерів із Норвегії зазнали поранень під час обстрілу Бахмуту