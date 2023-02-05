На війні загинув ветеринар з Харкова Антон Пушкар

Під Бахмутом загинув ветеринарний лікар з Харкова Антон Пушкар.

Про це повідомив його брат Тарас Пушкар, інформує Цензор.НЕТ.

"Брат був найкращий - він хоч і був молодший за мене на два роки, але вчинки його завжди були, як у старшого брата. Та й життя його потріпало - коли на нас дивилися, то завжди старшим братом називали його, а мене молодшим, попри те, що я з бородою, а він - ні. І загинув мій брат, як старший - захищаючи Україну", - йдеться в повідомленні.

Зазначається, що Пушкар у 2016 році брав участь в АТО. З початку повномасштабного вторгнення став на захист Харківщини в рядах тероборони. Згодом почав служити в НГУ.

"Обіцяли відпустку, але направили в Бахмут. Вічної тобі відпустки брате на небі, де святі спочивають. Там тебе чекає наша мама, що була такою ж щиро віруючою, як і Ти. Сподіваюсь, вам там весело на небі, бо я не сумніваюсь, що ви обоє заслуговуєте неба і вічності", - написав його брат.

Читайте також на "Цензор.НЕТ": Під Кремінною загинув львівській археолог Андрій Филипчук