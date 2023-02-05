Через посилення морозів поступово зростає споживання електроенергії, - Укренерго

З понеділка енергетики очікують більш стрімке зростання споживання електроенергії.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням Telegram-канал НЕК "Укренерго".

"Після ремонту в мережу повернулись два блоки на теплових електростанціях. Водночас один блок виведено в аварійний ремонт. Також протягом майже всієї доби відбувається імпорт електроенергії з інших країн. Дефіцит електроенергії зменшився завдяки збільшенню виробництва, проте зберігається на суттєвому рівні", - йдеться в повідомленні.

Наявний обсяг виробленої електроенергії все ще недостатній для покриття споживання у повному обсязі. В першу чергу, вироблена електроенергія розподіляється на забезпечення процесів, необхідних для роботи енергетичної та критичної інфраструктури (водоканали, котельні, лікарні), а також на покриття потреб промисловості та населення.

Читайте також на "Цензор.НЕТ": У Києві та області частково запроваджуються стабілізаційні відключення, - ДТЕК

До всіх областей доведені ліміти споживання електроенергії. В Київській та Одеській областях діють обмеження. В інших областях ліміти споживання введуть з 16:00 до 20:00.

"Внаслідок масштабної аварії на одній з підстанцій НЕК "Укренерго", в Одесі та прилеглих районах продовжують діяти аварійні відключення. Разом з Одеською обласною військовою адміністрацією та обленерго фахівці Укренерго розробляють резервні схеми заживлення Одеси та прилеглих районів", - зазначили в компанії.

Читайте також на "Цензор.НЕТ": В Одесі критичну інфраструктуру підключили до енергопостачання, - Укренерго