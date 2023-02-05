Від прикордоння з Україною відведено 12 російських гелікоптерів, - "Беларускі Гаюн"

5 лютого в Білорусі від прикордоння з Україною відвели 12 гелікоптерів Повітряно-космічних сил РФ.

Про це повідомляє "Беларускі Гаюн", передає Цензор.НЕТ.

За інформацією "Беларускі Гаюн", 5 лютого в період 09:00-10:30 з аеродрому "Лунинець" на аеродром "Мачулищі" перебазувалися 12 гелікоптерів ПКС РФ, серед яких були Мі-8 та Мі-24.

Раніше повідомлялося, що з "Мачулищів" до "Лунинця" було перекинуто групу з 11 вертольотів ПКС РФ, тепер вони всі повернулися назад. Інакше кажучи, відведено значно далі від кордону з Україною.

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