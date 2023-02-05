Боррель про винищувачі для України: Побачимо. Поки що не на порядку денному

Голова європейської дипломатії Жозеп Боррель заявив, що питання щодо надання Україні бойових літаків поки що не стоїть на порядку денному.

Про це він сказав в інтерв'ю El Pais, повідомляє Цензор.НЕТ з посиланням на Ліга.нет.

"Побачимо, що буде в майбутньому. Поки що це питання не стоїть на порядку денному", - сказав він.

Боррель заявив, що Україні потрібно допомагати усіма можливими способами, поки вони не передбачатимуть прямої участі Євросоюзу у війні.

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"Ми б вступили у війну, якби ввели війська - але це вже точно не стоїть на порядку денному і ніколи не стояло", - сказав він.