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Боррель про винищувачі для України: Побачимо. Поки що не на порядку денному

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боррель
Голова європейської дипломатії Жозеп Боррель заявив, що питання щодо надання Україні бойових літаків поки що не стоїть на порядку денному.

Про це він сказав в інтерв'ю El Pais, повідомляє Цензор.НЕТ з посиланням на Ліга.нет.

"Побачимо, що буде в майбутньому. Поки що це питання не стоїть на порядку денному", - сказав він.

Боррель заявив, що Україні потрібно допомагати усіма можливими способами, поки вони не передбачатимуть прямої участі Євросоюзу у війні.

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"Ми б вступили у війну, якби ввели війська - але це вже точно не стоїть на порядку денному і ніколи не стояло", - сказав він.

Автор: Ольга Лузан

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Топ коментарі

  • 18c49ed2
    Резников, спасая свой подгоревший зад, за эти дни много чего наговорил. Как и в январе\феврале 2022 года. Верить ему - себя не уважать.
  • Philip Od
    Український пілот розповів FT, що в країні скоро буде нестача літаків і ракет

    Україні вичерпуються запаси деталей і ракет до радянських бойових літаків, які використовує українська армія.
    Український пілот "Джус" в інтерв'ю FT
    Деталі: Пілот розповів, що українська армія критично потребує західних бойових літаків, щоб бути більш ефективної в боротьбі проти росіян.
    Пряма мова: "Ми намагаємося використовувати по-максимуму наші старі літаки і ракети, але, на жаль, це не завжди ефективно для наших цілей. Усі наші літаки були виготовленні в СРСР, за великим рахунком в Росії. Ми не можемо їх використовувати вічно. Наше обладнання і боєзапаси також обмежені.
    День, коли ми залишимося без ракет, без запчастин для літаків все ближче і ближче. У недалекому майбутньому ми можемо зовсім залишитися без тактичної авіації".
    Деталі: "Джус" розповів, що Україна не може просто чекати, тому що повинна захищати життя своїх цивільних і військових. Він наголосив, що західні винищувачі F-16 це оптимальний варіант, щоб знешкоджувати цілі в українському небі.
    https://www.ft.com/content/bdcba1a3-9c25-445e-9885-cf6f0b126b7f?fbclid=IwAR1E_CKDVtsWj0zGnP4xCEAcQCRthZ9Gt30tbT71je2Ap7SO49yM3JKw6Os
  • 18c49ed2
    Згідно milaviation.in.ua по "Підсумкам авіації 2015-2021 рік" авіазаводи України відмодернізували бойових літаків

    МіГ-29/Су-27/Су-25/Су-24
    2016 - 6/4/2/2=14
    2017 - 6/4/3/1=14
    2018 - 7/5/3/1=16
    2019 - 6/2/1/1=10
    2020 - 3/1/1/1=6 !!!!!
    2021 - 0/1/1/0=2 !!!!!

    Я ні нащо не натякаю! Це так, проста статистика. І в Європах це теж все бачили .…
    Якось так.
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