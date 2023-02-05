Якщо Туреччина експортуватиме до РФ підсанкційні товари, це матиме наслідки, - США

Сполучені Штати попередили Туреччину про негативні наслідки в разі експорту до Росії, в порушення санкцій, хімічних реактивів, напівпровідникової та іншої продукції, яка може бути використана Москвою у війні проти України.

Про це повідомляє Reuters, інформує Цензор.НЕТ з посиланням на Укрінформ.

З цією метою заступник міністра фінансів США з питань протидії тероризму та фінансової розвідки Брайан Нельсон 2-3 лютого відвідав Анкару та фінансовий центр Туреччини місто Стамбул, де провів зустрічі з представниками турецького уряду, бізнесу й банківських установ і закликав їх до більшої співпраці у припиненні потоку підсанкційних товарів до РФ.

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У своїй промові перед турецькими бізнесменами Нельсон сказав, що різке зростання минулого року експорту з Туреччини до Росії робить турецькі підприємства "особливо вразливими до репутаційних і санкційних ризиків", а також загрожує втратою доступу до ринків країн Групи семи (G7).

За його словами, турецькі компанії повинні "вживати додаткових заходів обережності, щоб уникнути транзакцій, пов’язаних із потенційною передачею Москві технологій подвійного призначення, які можуть бути використані російським військово-промисловим комплексом".

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Нельсон також закликав турецьких банкірів проводити посилену перевірку транзакцій, пов’язаних із Росією, і зазначив, що російські олігархи продовжують купувати нерухомість та причалювати яхти в Туреччині.

Під час переговорів з окремими турецькими компаніями Нельсон вказав на схеми, за допомогою яких Росія намагається ухилятися від західного контролю поставок пластмас, гуми та напівпровідників, які містяться в експортованих до РФ товарах і використовуються у військових цілях.

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У ході зустрічей в Анкарі та Стамбулі делегація зі США надала турецькій стороні американські дані стосовно обсягів експорту з Туреччини до Росії на десятки мільйонів доларів, що викликало занепокоєння Вашингтона.

Як зауважив високопоставлений американський чиновник, "немає нічого дивного в тому, що Росія активно прагне використати свої економічні зв’язки з Туреччиною. Питання в тому, якою буде відповідь Туреччини".