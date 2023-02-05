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"Слуга народу" Безугла: Новий міністр оборони буде наступного тижня

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безугла,мар'яна
Наступного тижня комітет ВР з питань національної безпеки, оборони та розвідки заслухає питання про призначення нового міністра оборони.

Про це повідомила нардеп від "Слуги народу" Мар’яна Безугла, інформує Цензор.НЕТ.

"Перспективи тижня, зокрема:

  1. Новий міністр - заслуховування", - написала вона.

Також, за словами Безуглої, комітет розгляне питання реформи СБУ, створення сил оборони, військово-лікарської комісії та медичного забезпечення ЗСУ.

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Автор: Ольга Лузан

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Топ коментарі

  • Garry Grant
    Вилізло опудало. Не воно випадково в міністри націлилося?)
  • 18c49ed2
    Главное теперь - замять скандалы, чтобы не вышли на истинного виновника. Безумную всегда выпускают в подобных случаях.

  • Олександр Карін
    Можливо, це наш новий міністр оборони. А юзіка поставлять її замом.
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