"Слуга народу" Безугла: Новий міністр оборони буде наступного тижня
31 562164
Наступного тижня комітет ВР з питань національної безпеки, оборони та розвідки заслухає питання про призначення нового міністра оборони.
Про це повідомила нардеп від "Слуги народу" Мар’яна Безугла, інформує Цензор.НЕТ.
"Перспективи тижня, зокрема:
- Новий міністр - заслуховування", - написала вона.
Також, за словами Безуглої, комітет розгляне питання реформи СБУ, створення сил оборони, військово-лікарської комісії та медичного забезпечення ЗСУ.