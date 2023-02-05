Буданов може замінити Резнікова на посаді міністра оборони, - нардеп "Голосу" Железняк

Очільник Головного управління розвідки Міноборони Кирило Буданов може стати новим міністром оборони замість Олексія Резнікова.

Про це повідомив нардеп "Голосу" Ярослав Железняк, інформує Цензор.НЕТ.

За його словами, спікер Верховної Ради Руслан Стефанчук оголосив на засіданні погоджувальної ради майбутні кадрові зміни.

"Міноборони може змінити очільника. Поки говорять, що ним стане Кирило Буданов з ГУР. Мені здається він є ефективним на свої посаді зараз, але як є", - написав Железняк.

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Сам Резніков, за його словами, перейде працювати до Міністерства стратегічних галузей промисловості замість Павла Рябікіна.

Також Железняк пише, що МВС та СБУ можуть отримати постійних очільників - Ігоря Клименка та Василя Малюка, які зараз перебувають в статусі в.о.

"ПОКИ не змінюють: Шкарлета, Малюську, Сольского, Лапутіну та Верещук… Галущенко начебто теж зберіг поки крісло. Може щось зміниться. Наприклад Гутцайт", - пише Железняк.

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Він зазначив, що цей перелік кандидатів на кадрові зміни не є остаточним.