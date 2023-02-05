Українські військові вирушили навчатися керувати комплексами ППО SAMP/T-Mamba, - Повітряні сили

Україна отримає від Франції та Італії системи ППО/ПРО SAMP/T-Mamba для захисту від ракетного терору Росії та посилення системи протиповітряної оборони держави, і українські військові вже вирушили на навчання.

Як передає Цензор.НЕТ із посиланням на Повітряні сили ЗСУ, про це повідомив командувач Повітряних Сил Збройних Сил України генерал-лейтенант Микола Олещук.

"Щиро дякую Урядам Франції та Італії за ухвалене рішення стосовно надання систем ППО/ПРО SAMP/T-Mamba, для захисту України від ракетного терору росії та посилення системи протиповітряної оборони держави.



Негайно прийняв рішення про відрядження необхідної кількості підрозділів зенітних ракетних військ на навчання. І вони вже в дорозі.



Чекаємо наших фахівців із нетерпінням, бо навесні вони повернуться в Україну не з порожніми руками, а із знаннями, уміннями та самими комплексами SAMP/T-Mamba", - зазначив Олещук.

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