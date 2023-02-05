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Українські військові вирушили навчатися керувати комплексами ППО SAMP/T-Mamba, - Повітряні сили

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Україна отримає від Франції та Італії системи ППО/ПРО SAMP/T-Mamba для захисту від ракетного терору Росії та посилення системи протиповітряної оборони держави, і українські військові вже вирушили на навчання.

Як передає Цензор.НЕТ із посиланням на Повітряні сили ЗСУ, про це повідомив командувач Повітряних Сил Збройних Сил України генерал-лейтенант Микола Олещук.

"Щиро дякую Урядам Франції та Італії за ухвалене рішення стосовно надання систем ППО/ПРО SAMP/T-Mamba, для захисту України від ракетного терору росії та посилення системи протиповітряної оборони держави.

Негайно прийняв рішення про відрядження необхідної кількості підрозділів зенітних ракетних військ на навчання. І вони вже в дорозі.

Чекаємо наших фахівців із нетерпінням, бо навесні вони повернуться в Україну не з порожніми руками, а із знаннями, уміннями та самими комплексами SAMP/T-Mamba", - зазначив Олещук.

Також читайте: Франція підтвердила, що передасть Україні системи ППО Mamba

Автор: Наталя Джума

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Топ коментарі

  • 5 копійок
    Кацапні буде мамба.
  • Randall Flag da70119e
    Чорна мамба (Dendroaspis polylepis) - вид змій, що населяє Африку. Вона має небезпечну отруту, яка вбиває за декілька годин. Її довжина сягає до 4,5 метрів. Вона є найшвидшою змією на Землі і розганяється до 19 км/год. Отруйна змія, така, як чорна мамба завжди наводять жах в тих краях, в яких вони мешкають. Вільні від цієї загрози тільки жителі північних районів, де для цих плазунів дуже холодно, і ті, хто живе на деяких віддалених та ізольованих островах, на зразок островів Кука. Чорна мамба широко відома у всьому світі, як одна з найотруйніших змій, зустріч з якою запросто може закінчитися дуже сумно
  • mrSmith
    Їм це непотрібно і діюча ситуація їх цілком влаштовує.
    Як і їх дурнів-виборців.
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