Путін реагує лише на силу. Єдиний шлях до миру - надати Україні зброю, - Клеверлі

Володимир Путін хоче перевернути світову політику. Якщо йому це вдасться, він потягне усіх назад до епохи насильства та завоювань.

Про це у колонці для Times of Malta повідомив міністр закордонних справ Великої Британії Джеймс Клеверлі, інформує Цензор.НЕТ.

"Завоюванням і анексією України амбіції Володимира Путіна не закінчуються. Він хоче перевернути світову політику. Як і всі авторитарні правителі, Путін реагує лише на силу своїх опонентів. У грудні минулого року він відкинув мирний план із 10 пунктів Володимира Зеленського", - написав Клеверлі.

Міністр МЗС зазначив, що Україна несе основний тягар дикості Путіна. Але весь світ платить непомірно високу ціну за обрану Путіним війну.

"Друзі Великої Британії та України роблять усе можливе, щоб принести Україні успіх на полі бою. І тому я радий, що Німеччина та США приєдналися до Великої Британії та відправили танки українцям. Дати українцям інструменти, необхідні для завершення роботи, - це найшвидший і навіть єдиний шлях до миру", - написав Клеверлі.

Він додав, що коли ми вступаємо у другий рік війни в Європі, нам знадобляться рішучість і сила волі. Це буде важко, а попереду очікують багато випробувань.

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