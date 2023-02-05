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Путін реагує лише на силу. Єдиний шлях до миру - надати Україні зброю, - Клеверлі

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джеймс,клеверлі
Володимир Путін хоче перевернути світову політику. Якщо йому це вдасться, він потягне усіх назад до епохи насильства та завоювань.

Про це у колонці для Times of Malta повідомив міністр закордонних справ Великої Британії Джеймс Клеверлі, інформує Цензор.НЕТ.

"Завоюванням і анексією України амбіції Володимира Путіна не закінчуються.  Він хоче перевернути світову політику. Як і всі авторитарні правителі, Путін реагує лише на силу своїх опонентів. У грудні минулого року він відкинув мирний план із 10 пунктів Володимира Зеленського", - написав Клеверлі.

Міністр МЗС зазначив, що Україна несе основний тягар дикості Путіна. Але весь світ платить непомірно високу ціну за обрану Путіним війну.

"Друзі Великої Британії та України роблять усе можливе, щоб принести Україні успіх на полі бою. І тому я радий, що Німеччина та США приєдналися до Великої Британії та відправили танки українцям. Дати українцям інструменти, необхідні для завершення роботи, - це найшвидший і навіть єдиний шлях до миру", - написав Клеверлі. 

Він додав, що коли ми вступаємо у другий рік війни в Європі, нам знадобляться рішучість і сила волі. Це буде важко, а попереду очікують багато випробувань.

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Автор: Марина Макєєва

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Топ коментарі

  • Ничего хорошего c2ab8be8
    Нужно дальнобойное оружие. Московия никак не ощущает эту войну. Отключи телевизор и как будто ничего не происходит. Свои ракеты передавать никто пока не хочет, так почему бы не производить совковые ракеты по украинским чертежам на своих заводах?! На визги кацапов отвечать "это не мы, они из бурштыновых шахт накопали".
  • Bob Fayn
    а могли зламати за тиждень кремлівську банду силою...--- і не треба було б цілому світові платити за війну...сцикуни
  • Алексей Королевский 35c798da
    Вопрос уже не только в Путине вопрос в самой России. Это образование должно быть уничтожено
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