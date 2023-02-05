Україна будуватиме своє майбутнє в ЄС і ми маємо їй допомогти, - Боррель

Голова європейської дипломатії Жозеп Боррель заявив, що Україна остаточно зробила свій вибір щодо європейського майбутнього і ЄС має допомогти їй у цьому.

Як передає Цензор.НЕТ із посиланням на Лігу, про це він сказав в інтерв'ю El Pais, відповідаючи на питання, чи реально почати переговори про вступ України до ЄС ще цього року.

"Зеленський висловлює волю свого уряду та народу України – будувати своє майбутнє як країни ЄС. І тим, що сталося і що відбувається з цією країною, замученою та зруйнованою Росією, історія однозначно схилила її на бік Європи. Україна будуватиме своє майбутнє в ЄС. Для цього треба проводити реформи, виконувати умови. Ми маємо їм допомогти", – зазначив Боррель.

Він сказав, що в розпал війни це робити нелегко, тому встановлювати терміни не варто. Але європейська інтеграція України, на його думку, уже вирішена наперед.

"Для Іспанії перебування в ЄС після диктатури Франко було нашим історично очікуваним майбутнім. Для України могло бути інакше, якби вона залишилась, як хоче Путін, в орбіті колишньої царської імперії. Але карти вже кинуто", – заявив Боррель.

Він додав, що маріонетковий режим, який хотів встановити Путін у Києві, негативно б вплинув на безпеку Європи. Тому Україна зараз захищає не лише себе – вона є невіддільною частиною європейської системи безпеки.

"Ми не знаємо, чим закінчиться ця війна. Але Європа і світ будуть зовсім іншими, залежно від того, чим це закінчиться. І тому в наших інтересах не дати Путіну досягти його мети – підпорядкувати Україну його політичній волі або розділити на частини", – сказав Боррель.

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