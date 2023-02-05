До 40% споживачів залишаються без електропостачання в Одесі, - Шмигаль

280 тисяч споживачів Одеси залишаються без електропостачання. За вечір та ніч вдалося відновити постачання світла понад 200 тисячам абонентів та критичній інфраструктурі.

Про це повідомив прем'єр-міністр України Денис Шмигаль, інформує Цензор.НЕТ.

"В місті все ще до 40% споживачів (280 тис.) залишаються без електропостачання, діють екстрені відключення. Фактично 90% котелень централізованого постачання вже запущені, ведеться робота з підключення до генераторів локальних котелень. Цілодобово тривають ремонти на підстанції, де напередодні сталася технологічна аварія", - йдеться в повідомленні.

Також до Одеси зараз прямують потужні генератори, які допоможуть у живленні критичної інфраструктури та дадуть змогу під’єднати до електрики більше споживачів.

"Понад 25 вже надійшло, ще близько 50 в дорозі. Дав завдання вивчити можливості зі встановлення додаткових джерел генерації безпосередньо в місті Одеса", - зазначив Шмигаль.

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