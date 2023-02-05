На тимчасово окупованих територіях росіяни вилучають українські книги та спалюють їх у котельнях, - Центр національного спротиву

Росіяни на тимчасово окупованих територіях вилучають книги з фондів загальних та шкільних бібліотек і спалюють їх у котельнях.

Про це повідомляє Центр національного спротиву, передає Цензор.НЕТ.

"Книги вилучають з фондів загальних та шкільних бібліотек. В Ровеньках (Луганська область) зафіксовані випадки масового спалювання української літератури в місцевих котельнях.

Зауважимо, що практику спалювання книг росіяни запозичили в нацистської Німеччини. при цьому, росіяни виправдовують це тим, що вони вилучають "нацистську літературу", та в перелік такої літератури потрапляють всі українські книги", - йдеться в повідомленні.

Крім того повідомляється, що раніше так зване "міністерство освіти та науки лнр" (представники окупаційної влади в Луганській області) спрямувало керівникам адміністрацій міст та районів, а також підвідомчим освітнім організаціям документ з порадою вилучити з фондів шкільних бібліотек книги зі списку, в якому 365 позицій.

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