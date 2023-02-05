Новини

На тимчасово окупованих територіях росіяни вилучають українські книги та спалюють їх у котельнях, - Центр національного спротиву

2 29331
книга,книги,література
Росіяни на тимчасово окупованих територіях вилучають книги з фондів загальних та шкільних бібліотек і спалюють їх у котельнях.

Про це повідомляє Центр національного спротиву, передає Цензор.НЕТ.

"Книги вилучають з фондів загальних та шкільних бібліотек. В Ровеньках (Луганська область) зафіксовані випадки масового спалювання української літератури в місцевих котельнях.

Зауважимо, що практику спалювання книг росіяни запозичили в нацистської Німеччини. при цьому, росіяни виправдовують це тим, що вони вилучають "нацистську літературу", та в перелік такої літератури потрапляють всі українські книги", - йдеться в повідомленні.

Крім того повідомляється, що раніше так зване "міністерство освіти та науки лнр" (представники окупаційної влади в Луганській області) спрямувало керівникам адміністрацій міст та районів, а також підвідомчим освітнім організаціям документ з порадою вилучити з фондів шкільних бібліотек книги зі списку, в якому 365 позицій.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Росіяни вилучають українські книжки з бібліотек Луганщини,- ОВА

Автор: Наталя Джума

Читайте Цензор.НЕТ у Telegram 

Топ коментарі

  • 123456asdfghjkl 123456asdfghjkl
    Тільки українці тридцять років толерувала кацапомовних! Ось тепер за це розплачуємся!
  • володимир омельянов
    Це етноцид ,в нас часто згадують про єврейське питаня німецьких нацистів ,але чомусь не хочуть помічати українського питаня для росіських нацистів.
  • Ничего хорошего c2ab8be8
    -Зачем вы палите украинские книги? - Мы уничтожаем нацистские книги!
    -Зачем вы стреляете по украинским многоэтажкам? - Мы стреляем по нацистам!
    -Зачем вы изнасиловали и убили украинского ребенка? - Мы убили нациста!
    -Мы выражаем озабоченность вашим поведением. - Потому что вы нацисты, как украинцы!

    Русских и их прихвостней нужно уничтожать. Без рефлексии, без суеты. Просто уничтожать, иначе мира не будет.
Дивитись усі коментарі
ТОП-новини
всі новини