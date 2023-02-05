У березні Польща почне будувати електронне загородження на кордоні з Росією

Будівництво електронного загородження на кордоні з Калінінградською областю Польща планує почати будувати у березні.

Про це повідомляє Polskie Radio, інформує Цензор.НЕТ.

"Електронна система на ділянці з Калінінградської області має охопити приблизно 200 км сухопутного кордону. Підрядник вже отримує проєкт, який передається на затвердження до прикордонної служби", - йдеться в повідомленні.

Зазначається, що завдяки системі датчиків і камер моніторинг кордону буде здійснюватися цілодобово незалежно від погодних умов. При цьому не потрібно перебувати безпосередньо на лінії кордону. Алгоритми розроблені так, щоб прикордонник міг реагувати лише на реальні спроби перетину кордону людьми.

Минулого року польські прикордонники зафіксували 11 випадків незаконного перетину з Росією.

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