Новини

У березні Польща почне будувати електронне загородження на кордоні з Росією

3 67916
кордон,польща,польський
Будівництво електронного загородження на кордоні з Калінінградською областю Польща планує почати будувати у березні.

Про це повідомляє Polskie Radio, інформує Цензор.НЕТ.

"Електронна система на ділянці з Калінінградської області має охопити приблизно 200 км сухопутного кордону. Підрядник вже отримує проєкт, який передається на затвердження до прикордонної служби", - йдеться в повідомленні.

Зазначається, що завдяки системі датчиків і камер  моніторинг кордону буде здійснюватися цілодобово незалежно від погодних умов. При цьому не потрібно перебувати безпосередньо на лінії кордону. Алгоритми розроблені так, щоб прикордонник міг реагувати лише на реальні спроби перетину кордону людьми.

Минулого року польські прикордонники зафіксували 11 випадків незаконного перетину з Росією.

Читайте також на "Цензор.НЕТ": Польща обладнала захисну стіну вздовж всього кордону з Білоруссю. ФОТО

Автор: Марина Макєєва

Топ коментарі

  • Alex Smith bb5fe51c
    Молодцы. А у нас безвиз з белопарашей и дип.отношения. Да, зеублюдки? И колки из сосны с одной полоской колючки . Эту гордость даже по марафону показывали.
  • Roman Vitus
    що полякам робити зі своïми грошима-вони самі краще знають. Куди Украïна потратила своï гроші- в асфальт?
  • Евгений Коноваленко
    не забувайте ще ров та крокодилів..
    В Канаді зараз у біолабораторіях вирощують
    крокодилів з хутром як у гризлі
    то кусаючих тільки мацкалів
Дивитись усі коментарі
ТОП-новини
всі новини