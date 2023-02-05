Під час обстрілу Донецької області загинув волонтер та капелан зі Слов’янська Ярослав Павенко

4 лютого під час обстрілу загинув волонтер та капелан Ярослав Павенко. Він та його команда капеланів потрапили під обстріл в Донецькій області. До лікарні не довезли.

Про це повідомляють "Слов'янські Відомості", інформує Цензор.НЕТ

"Дорогі друзі. Сьогодні в нашій команді капеланів, волонтерів "Східний Ангел" велика втрата. Виконуючи служіння на захисті нашої батьківщини, під обстрілами загинув наш дорогий співслужитель, побратим Ярослав Павенко. Надійний, щирий, жертовний, посвячений служінню людям і Богу! Склав свою зброю Воїна Христового, самовідданого служителя на полі Господньому і пішов на зустріч Тому, Кого любив понад усе і вірно служив до останнього подиху", – повідомив заступник генерального секретаря Українського Біблійного Товариства Анатолій Райчинець.

У родини Павенко це не перша втрата в цій жахливій війні. На самому початку, ще у 2014 році батько Ярослава Олександр Опанасович втратив двох синів. Тоді, 8 червня 2014 року, під час окупації Слов’янська, у приміщення церкви увірвались проросійські бойовики, які захопили дияконів Володимира Величка та Віктора Брадарського, а також двох синів старшого пастора — Рувима та Альберта Павенків. Понад місяць родичі намагались отримати інформацію про місце їхнього перебування та їхній стан, але згодом стало відомо, що їх допитували, катували та вбили наступного дня, 9 червня 2014 року. Тіла закатованих знайшли в братській могилі на території місцевої дитячої поліклініки після звільнення Слов’янська українськими військовими підрозділами.

У Ярослава Павенка залишились дружина та маленька донечка.

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