Російські військові двічі обстріляли прикордоння Сумської області, - ОК "Північ"

Російські окупанти вчергове обстріляли Сумську область з мінометів.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на ОК "Північ".

"З 06:30 до 06:35 повідомили про 3 приходи, ймовірно з міномета 120 мм, в районі н.п. Нововасилівка. Втрат серед особового складу та техніки немає. Про втрати серед місцевого населення та пошкодження цивільної інфраструктури інформації не надходило.

З 13:00 до 13:05 надійшла інформація про 4 приходи, ймовірно з міномета 120 мм, в районі н.п. Середина-Буда. Втрат серед о/с та техніки немає. Про втрати серед місцевого населення та пошкодження цивільної інфраструктури інформація уточнюється", - йдеться в повідомленні.

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