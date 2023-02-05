В Одесі поступово будуть подавати електрику в режимі "+2/-8", - Кудрицький

Відразу після аварії в Одесі та області було +2/-12. А суттєво покращитися ситуація може не раніше п’ятниці.

Про це під час брифінгу заявив голова правління НЕК "Укренерго" Володимир Кудрицький, інформує Цензор.НЕТ.

"Укренерго" в посиленому режимі відновлює всі енергооб’єкти в області, які постраждали від російських атак. Компанія сфокусувалася на одному із них, який дозволить якнайшвидше відновити електропостачання Одеси та Одеського району. Зараз там цілодобово працюють п'ять аварійних бригад – це максимум, який можна на ньому розмістити", - зазначив Кудрицький.

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За прогнозами, відновлювальні роботи на цьому об’єкті, які ведуться з максимально можливою швидкістю, закінчаться до п’ятниці, після чого можна очікувати значного покращення ситуації із графіками відключення.

Кудрицький додав, що в область звозять генератори для за живлення критичної інфраструктури, що дозволить перенаправити звільнену потужність для інших споживачів.

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