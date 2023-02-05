В Одесі поступово будуть подавати електрику в режимі "+2/-8", - Кудрицький
Про це під час брифінгу заявив голова правління НЕК "Укренерго" Володимир Кудрицький, інформує Цензор.НЕТ.
"Укренерго" в посиленому режимі відновлює всі енергооб’єкти в області, які постраждали від російських атак. Компанія сфокусувалася на одному із них, який дозволить якнайшвидше відновити електропостачання Одеси та Одеського району. Зараз там цілодобово працюють п'ять аварійних бригад – це максимум, який можна на ньому розмістити", - зазначив Кудрицький.
За прогнозами, відновлювальні роботи на цьому об’єкті, які ведуться з максимально можливою швидкістю, закінчаться до п’ятниці, після чого можна очікувати значного покращення ситуації із графіками відключення.
Кудрицький додав, що в область звозять генератори для за живлення критичної інфраструктури, що дозволить перенаправити звільнену потужність для інших споживачів.