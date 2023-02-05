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Новий напад росіян може бути у лютому, ЗСУ готові до цього, - Резніков

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резніков
Обстановка на сході України залишається складною, але контрольованою.

Про це під час пресконференції повідомив міністр оборони України Олексій Резніков, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Інтерфакс-Україна.

"Україна не виключає нового нападу російської армії в лютому, українські сили оборони готові до цього", - заявив Резников. 

Він наголосив, що Сили оборони тримаються на сході країни. Україна очікує нападу в лютому, оскільки РФ любить символізм, українські сили готові до цього.

"Несподіваних речей немає", - додав міністр.

Також він зазначив, що Україна продовжує накопичувати резерви.

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Автор: Марина Макєєва

Топ коментарі

  • Йцу Кенг 07b0c614
  • Йцу Кенг 07b0c614
    tZE inform @tZEinform https://twitter.com/tZEinform/status/1622154198799220736 5 ч
    На нараді у Зеленского міністр оборони Олексій Резніков категорично відмовився іти у відставку з посади міністра. "Я робив те, що мені говорили. Хто там що накрутив - це ваші питання" заявив він звертаючись до Єрмака.
  • Саша Пончик
    Вали уже нах на свалку противно тебя слушать.
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