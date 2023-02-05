Новий напад росіян може бути у лютому, ЗСУ готові до цього, - Резніков

Обстановка на сході України залишається складною, але контрольованою.

Про це під час пресконференції повідомив міністр оборони України Олексій Резніков, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Інтерфакс-Україна.

"Україна не виключає нового нападу російської армії в лютому, українські сили оборони готові до цього", - заявив Резников.

Він наголосив, що Сили оборони тримаються на сході країни. Україна очікує нападу в лютому, оскільки РФ любить символізм, українські сили готові до цього.

"Несподіваних речей немає", - додав міністр.

Також він зазначив, що Україна продовжує накопичувати резерви.

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