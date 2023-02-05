Новини

Путін не погрожував мені або Німеччині, - Шольц

4 80828
олаф,шольц
Канцлер Німеччини Олаф Шольц сказав, що президент Росії Володимир Путін ніколи не погрожував Німеччині або йому особисто, як це було із тодішнім британським прем’єром Борисом Джонсоном.

Про це він сказав в інтерв’ю виданню Bild, повідомляє Цензор.НЕТ з посиланням на Європейську правду.

"Ні, Путін не погрожував мені або Німеччині. У наших телефонних розмовах дуже чітко простежуються наші дуже різні точки зору на війну в Україні", - сказав Шольц.

Читайте: Шольц про висловлювання Путіна, що "знову німецькі танки загрожують Росії": Ніщо не може виправдати цю війну

"Я дуже чітко дав зрозуміти Путіну, що Росія несе повну відповідальність за війну. Без жодної причини Росія вторглася до свого сусіда, щоб забрати частини України або всю країну. Ми не можемо просто прийняти це, тому що це фундаментально порушує європейський мирний порядок. Саме тому ми підтримуємо Україну фінансово, гуманітарно, а також зброєю", - додав канцлер.

Нагадаємо, раніше колишній прем’єр-міністр Великої Британії Борис Джонсон розповів ВВС, що Путін напередодні вторгнення РФ до України погрожував йому ракетним ударом. В Кремлі це заперечили.

Автор: Ольга Лузан

Читайте Цензор.НЕТ у Telegram 

Топ коментарі

  • Delko Korki
    Ну конечно, когда владольф угрожает всему миру ядерным оружием то Германии это не касается
  • Валентин Коваль 2a613f18
    Тому шо Німеччину він відкладав на десерт -- вона була більш лояльна до рашки .
  • Алексей Королевский 35c798da
    Блин всему миру угрожает, а тебе нет
Дивитись усі коментарі
ТОП-новини
всі новини