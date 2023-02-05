Путін не погрожував мені або Німеччині, - Шольц

Канцлер Німеччини Олаф Шольц сказав, що президент Росії Володимир Путін ніколи не погрожував Німеччині або йому особисто, як це було із тодішнім британським прем’єром Борисом Джонсоном.

Про це він сказав в інтерв’ю виданню Bild, повідомляє Цензор.НЕТ з посиланням на Європейську правду.

"Ні, Путін не погрожував мені або Німеччині. У наших телефонних розмовах дуже чітко простежуються наші дуже різні точки зору на війну в Україні", - сказав Шольц.

Читайте: Шольц про висловлювання Путіна, що "знову німецькі танки загрожують Росії": Ніщо не може виправдати цю війну

"Я дуже чітко дав зрозуміти Путіну, що Росія несе повну відповідальність за війну. Без жодної причини Росія вторглася до свого сусіда, щоб забрати частини України або всю країну. Ми не можемо просто прийняти це, тому що це фундаментально порушує європейський мирний порядок. Саме тому ми підтримуємо Україну фінансово, гуманітарно, а також зброєю", - додав канцлер.

Нагадаємо, раніше колишній прем’єр-міністр Великої Британії Борис Джонсон розповів ВВС, що Путін напередодні вторгнення РФ до України погрожував йому ракетним ударом. В Кремлі це заперечили.