Навчання українських воїнів на танках Leopard починається з понеділка
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Із понеділка, 6 лютого розпочнеться навчання українських екіпажів на танках Leopard за кордоном.
Про це розповів міністр оборони Олексій Резніков під час пресконференції, повідомляє Цензор.НЕТ з посиланням на Укрінформ.
"Ми чітко розуміємо, скільки, коли, яка країна нам дасть (танки – ред.). Ми чітко розуміємо, що із завтрашнього дня, із понеділка вже починається навчання танкових екіпажів за межами України на Leopard", - сказав він.
Також Резніков зазначив, що тривають переговори про запчастини на Leopard, їх ремонт, обслуговування тощо.